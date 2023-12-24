Сильный ветер и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий – из-за сильного ветра, гололеда и тумана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в области Ұлытау синоптики обещают гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются гололед, туман и ветер с порывами до 18 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Актюбинской областях прогнозируются туман, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кызылординской области обещают туман и ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с.

Жителям Шымкента стоит подготовиться к ветру с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ожидаются гололед и туман, а на дорогах – гололедица.

В области Абай прогнозируются низовая метель и ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.