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До 14 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Человек с кружкой в руках
Человек с кружкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 23 декабря. В трех мегаполисах осадков быть не должно. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 6 градусов тепла, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха будет в районе -2 градусов, ночью - до минус 9 градусов. Скорость ветра - 3,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать казахстанцам с 23 по 25 декабря. Так, по их прогнозам, с 24 декабря на большей части страны могут быть осадки, исключение - восток и юго-восток республики. При этом в температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052249-do-14-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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До 14 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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