Дожди, снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какую погоду ждать казахстанцам в конце этой и начале следующей недели - опубликован прогноз на ближайшие дни, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

В госметеослужбе представили прогноз погоды на ближайшие три дня, с 23 по 25 декабря.

Так, по прогнозам синоптиков, с 24 декабря на большей части страны ожидаются осадки.

Как поясняют специалисты, с 23 декабря к территории Казахстана приближается ложбина Атлантического циклона с большим запасом влаги. Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря - большую часть страны.

Циклон вызовет осадки в виде дождя и мокрого снег, туман, гололед, в северных регионах – метель и усиление ветра.

Лишь на востоке и юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

При этом в температурном фоне значительных изменений не будет, добавили в "Казгидромете".

Отметим, что представители МВД регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: