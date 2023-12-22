Родители пожаловались на синяки у детей после посещения детсада в Караганде

Родители воспитанников одного из детсадов Караганды заявляют о том, что после посещения дошкольного учреждения у детей появились синяки, передает сайт телеканала КТК.

В Караганде разгорается скандал в одном из детсадов города. Сразу двое родителей обнаружили у малышей, воспитанников этого детсада, синяки. Фотографии с синяками у одного малыша и опухшей щекой у другого родители рассылают в общие чаты.

Родители решили разобраться с тем, каким образом у детей появились синяки, и запросили у сада видео с камер. Но педагоги учреждения ничего объяснять не стали. Сначала группу закрыли на карантин, а потом и вовсе прислали уведомление о расторжении договора.

"Мы домой пришли, я начала памперс менять и увидела, что попа красная и уже начала синеть. Я написала воспитателю: "Вы ничего не хотите мне сказать?".

Она сначала сказала, что ничего не было. Потом я попросила показать мне видео с камер наблюдения. Но мне сказали, что не покажут", - рассказывает одна из родительниц.

Как сообщают корреспонденты телеканала, оба малыша пришли домой с ушибами в один и тот же вечер. Добиться каких-либо объяснений никто из родителей не смог.

Обратившись к директору сада, родители получили ответ, что в учреждении нехватка кадров, многие на больничном, группы объединяются и, возможно, за детьми могли не доглядеть.

"У моего сына на щеке царапина появилась после садика, и эта же сторона начала опухать. Я тоже сначала у няни и воспитателя пыталась спрашивать, но они сказали, что это якобы во время еды, может, задел капилляр. Но я вызывала скорую – сказали, что во рту все нормально", - поделилась другая мама.

Пока родительницы пытались разобраться в случившемся, им пришло уведомление, сначала о том, что группу временно закрывают, а потом и вовсе - о расторжении договора.

Администрация сада комментировать инцидент отказалась.

"Руководство детского сада будет изыскивать кадры. Пока кадры будут найдены, группы будут объединены. Ведем переговоры с руководством этого сада, об итогах сообщим. Мы должны прийти к единому мнению в пользу детей.

Мы размещаем госзаказ, но у нас контрольной функции над частными детскими садами нет. Мы лишены этих функций", - сообщил руководитель отдела образования Караганды Есентай Ашимов.

Родители пострадавших детей уже написали заявление в полицию, которой предстоит выяснить, каким образом у малышей появились синяки. А чиновники, несмотря на инцидент, пытаются помирить родителей и администрацию сада, считая, что между ними произошло недопонимание.

Источник: КТК

Напомним, в январе этого года мы писали о том, что троих воспитателей уволили в Астане после жалоб на грубое обращение с детьми.

Также воспитателя павлодарского детского сада уволили за грубое обращение с детьми. В Сети появились кадры на которых видно, как женщина замахивается на ребенка.

В Алматы многодетная женщина заявила о жестоком обращении с ее сыном в одном из частных детских садов города. Полиция начала проверку по данному факту.

В конце ноября в соцсетях родители обвинили сотрудников детсада в Актобе в избиении детей. Также были опубликованы кадры спящих на полу малышей. На ситуацию отреагировали в ДП и управлении образования области.