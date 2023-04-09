Воспитателя детсада в Павлодаре уволили после появления в Сети скандального видео

Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

Воспитателя павлодарского детского сада уволили за грубое обращение с детьми. В Сети появились кадры на которых видно, как женщина замахивается на ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры, размещенные в одном из анонимных павлодарских пабликов в Instagram, были сняты на камеру наблюдения в спальне одного из детских садов города. Судя по кадрам, один из малышей не хотел засыпать. В какой-то момент воспитатель подходит к ребенку, замахивается ладонью в область лица, а после накрывает полностью одеялом.

Пользователей Сети возмутило поведение сотрудницы детсада - они потребовали наказать воспитательницу.

На публикацию отреагировали в отделе образования Павлодара.

"7 апреля 2023 года отделом образования Павлодара проведено служебное разбирательство с выездом в ясли-сад по факту грубого обращения с детьми воспитателя детского сада.

По итогам расследования в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса РК воспитатель уволена по отрицательным мотивам", - сообщили в отделе образования города Павлодара.

В ведомстве отметили, что меры дисциплинарного взыскания применили и к руководителю детского сада за слабый контроль за работой воспитателей дошкольного учреждения.

Согласно подпункту 14 части 1 статьи 52 ТК РК "Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя", трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016038-vospitatelya-detsada-v-pavlodare-uvolili-posle-poyavleniya-v-seti-skandalnogo-video/