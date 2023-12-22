Касымбек рассказал, мониторит ли мнение о себе в СМИ и соцсетях

Аким Астаны Женис Касымбек во время брифинга в СЦК рассказал, мониторят ли его подчиненные соцсети, чтобы понять, как горожане относятся к акиму, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты процитировали акимат Алматы Ерболата Досаева, который сообщил, что власти южной столицы тратят средства на мониторинг интернета, чтобы понять, как справляетесь с работой аким.

В этой связи они поинтересовались, проводит ли столичный акимат такие работы.

"Наше управление внутренней политики проводит общий мониторинг: СМИ, информация в интернете.

Это связано не со мной, и не с моими замами, а в целом, чтобы понять мнение об акимате. Какие проблемы не решаются, о какой проблеме забыли, что можно решить быстрее. Вот это только смотрим", - сообщил в ответ Женис Касымбек.

Он добавил, что специального мониторинга для анализа работы акима или его замов в городе не проводят.

"Обо мне, моих замах, акимах районов у нас нет исследований", - резюмировал он.

Напомним, вчера аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, зачем акимат заказал мониторинг негативных упоминаний акима и акимата.

Он сообщил, что исследование проведено, чтобы узнавать о назревающих проблемах или проблемах, которым не уделено достаточно внимания.

В свою очередь Женис Касымбек во время брифинга также ответил, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения и высказался о негласном "соперничестве" двух столиц в Казахстане.