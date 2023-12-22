Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Касымбек рассказал, мониторит ли мнение о себе в СМИ и соцсетях

Опубликовано:

Двое людей работают на ноутбуке
Ноутбук. Иллюстративное фото: Freepik

Аким Астаны Женис Касымбек во время брифинга в СЦК рассказал, мониторят ли его подчиненные соцсети, чтобы понять, как горожане относятся к акиму, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты процитировали акимат Алматы Ерболата Досаева, который сообщил, что власти южной столицы тратят средства на мониторинг интернета, чтобы понять, как справляетесь с работой аким.

В этой связи они поинтересовались, проводит ли столичный акимат такие работы.

"Наше управление внутренней политики проводит общий мониторинг: СМИ, информация в интернете.

Это связано не со мной, и не с моими замами, а в целом, чтобы понять мнение об акимате. Какие проблемы не решаются, о какой проблеме забыли, что можно решить быстрее. Вот это только смотрим", - сообщил в ответ Женис Касымбек.

Он добавил, что специального мониторинга для анализа работы акима или его замов в городе не проводят.

"Обо мне, моих замах, акимах районов у нас нет исследований", - резюмировал он.

Напомним, вчера аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, зачем акимат заказал мониторинг негативных упоминаний акима и акимата.

Он сообщил, что исследование проведено, чтобы узнавать о назревающих проблемах или проблемах, которым не уделено достаточно внимания.

В свою очередь Женис Касымбек во время брифинга также ответил, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения и высказался о негласном "соперничестве" двух столиц в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052146-kasymbek-rasskazal-monitorit-li-mnenie-o-sebe-v-smi-i-sotssetyah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.