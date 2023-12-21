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Досаев рассказал, зачем акимат заказал мониторинг негативных упоминаний акима и акимата

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время брифинга на площадке СЦК о том, зачем акимат заказал мониторинг негативных упоминаний акима и акимата, передает NUR.KZ.

Во время брифинга журналист задал вопрос о заказанной акиматом услуге о мониторинге негативных комментариев и негативных упоминаний акима и акимата в Сети. Журналист спросил, как это влияет на жизнь жителей.

"Тот обзор, который сделали, не позволяет найти мне авторов. Это общий опрос социального характера.

Вопросы, связанные с упоминанием акима, связаны с тем, что большинство запросов в акимат приходят на мое имя. Я не отделяю себя, как акима, от акимата. Если бы вопросы касались Ерболата Досаева как гражданина - другое дело. Но это было сделано публично: это не для поисков инакомыслящих или недовольных работой акимата. Интернет-пространство у нас свободное", - отметил аким.

Он сообщил, что исследование проведено, чтобы узнавать о назревающих проблемах или проблемах, которым не уделено достаточно внимания.

"Я считаю, это полезно для работы акимата Алматы. Ко мне бывают разные обращения, у меня есть несколько "поклонников", которые делают по 300-400 запросов. На самом деле, мы проводим на основании этого дальнейшую работу. Мы начинаем заниматься, выискиваются проблемы на городском, районном уровне", - сообщил аким.

Он подчеркнул еще раз, что не отделяет себя от акимата.

Сегодня Досаев также ответил на вопрос о возможных выборах акима. И поделился, в каких местах любит гулять сам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051906-dosaev-rasskazal-zachem-akimat-zakazal-monitoring-negativnyh-upominaniy-akima-i-akimata/

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