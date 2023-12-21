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Выкатился с полосы: информацию о ЧП в аэропорту Шымкента прокомментировали в SCAT

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Самолет в аэропорту Шымкента
Самолет в аэропорту Шымкента. Фото: t.me/kozachkow

В интернете появилась информация о том, что самолет SCAT едва не выкатился со взлетно-посадочной полосы в Шымкенте. Пресс-служба авиакомпании опровергла информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале рассказал, что к нему поступила информация о самолете авиакомпании SCAT в Шымкенте, якобы едва не попавшего в инцидент из-за тумана.

"Пишут, что в Шымкенте вчера из-за сильного тумана едва не промахнулся мимо (взлетно-посадочной – прим. ред.) полосы борт авиакомпании SCAT", – пишет журналист.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили, что информация недостоверная.

"Информация, опубликованная на канале, абсолютно недостоверна. Воздушное судно, изображенное на фото, стоит на стоянке, предоставленной аэропортом Шымкента. Самолет выведен из расписания компании с 15 декабря и находится на хранении уже более недели", – говорится в сообщении.

Добавим, в апреле этого года самолет авиакомпании SCAT вылетел из Астаны в Алматы, но через час борт приземлился в аэропорту вылета. Представители перевозчика сообщили, что при выполнении рейса сработала индикация системы кондиционирования. Экипаж принял решение о возвращении в порт.

В июне во время перелета из Астаны в Актау на борту самолета FlyArystan стало плохо одной из пассажирок. Жизнь женщине спас летевший тем же рейсом врач.

В сентябре летевший из Турции самолет российской авиакомпании экстренно сел в аэропорту Актобе. Воздушное судно направлялось в Екатеринбург. Позже за пассажирами прилетел резервный борт.

Недавно в пресс-службе Fly Arystan рассказали, что известного певца и актера хотят привлечь к ответственности за неподобающее поведение на борту самолета Fly Arystan – сообщалось, что мужчина проявил агрессию по отношению к стюардессе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051997-vykatilsya-s-polosy-informatsiyu-o-chp-v-aeroportu-shymkenta-prokommentirovali-v-scat/

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