Летевший в Россию самолет экстренно посадили в аэропорту Актобе

Летевший из Турции самолет российской авиакомпании экстренно сел в аэропорту Актобе. Воздушное судно направлялось в Екатеринбург. За пассажирами прилетел резервный борт, передает E1.ru.

Самолет российской авиакомпании Red Wings экстренно пасадили в аэропорту Актобе. Сегодня ночью он должен был доставить своих пассажиров из Антальи в Екатеринбург.

Как сообщила порталу одна из пассажирок, всех людей выпустили из самолета и провели через таможенный контроль.

"Сообщили о технической неисправности, что будет дальше, пока не сообщается, всех людей выпустили из самолета и провели через таможенный контроль", — рассказала пассажиркa.

Позже в Telegram-канале издания сообщили, что за пассажирами экстренно посаженного самолета Red Wings вылетел резервный борт. В 10:50 по Москве (13:50 по Астане) был запланирован вылет в Екатеринбург.

Напомним, в апреле самолет авиакомпании SCAT вылетел из Астаны в Алматы, но через час вернулся в точку вылета. Как рассказали в авиакомпании, при выполнении рейса сработала индикация системы кондиционирования. За пассажирами вскоре прибыл резервный самолет.

В июле рейс FlyArystan, направлявшийся из Атырау в Алматы, экстренно посадили в Кызылорде после того, как одному из пассажиров стало плохо. Пассажира передали медикам, а борт дозаправили.

Недавно пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области России. На борту судна находились 170 человек, никто не пострадал. Наряду с этим появилась информация о том, что якобы на судне были четверо казахстанцев.