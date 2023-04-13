Самолет вылетел из аэропорта Астаны, но через час вернулся обратно

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня днем самолет авиакомпании SCAT вылетел из Астаны в Алматы, но через час борт приземлился в аэропорту вылета. Причины объяснили представители авиаперевозчика, передает NUR.KZ.

"При выполнении рейса "Астана – Алматы" сработала индикация системы кондиционирования. Экипаж принял решение о возвращении в порт вылета.

В настоящий момент пассажиры находятся в аэропорту. Им предоставлено все необходимое.

Ожидается прибытие резервного воздушного судна. Безопасность пассажиров – главный приоритет авиакомпании", – сообщили в авиакомпании SCAT.

Сейчас, по данным авиакомпании, вылет самолета по указанному рейсу запланирован на 20:30.

Отметим, что речь идет о рейсе DV714. Судя по данным с сайта Flightradar24.com, самолет вылетел в 14:45 из аэропорта Астаны, но в 15:40 прибыл обратно, сделав круг.

Рейс DV714 авиакомпании SCAT. Скриншот: flightradar24.com

Напомним, что недавно в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки. Теперь ответственность авиакомпании перед пассажиром усиливается в случае любой задержки рейса.

"Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут", – объясняли тогда представители Комитета гражданской авиации.

Также было введено правило об обязательном информировании пассажиров о задержках, а в случае любого изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги.

Права и обязанности авиапассажиров в Казахстане

Добавим, что согласно Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" пассажир имеет право:

приобрести билет по любому авиамаршруту, открытому для пассажирских перевозок;

получить место согласно приобретенному билету;

провозить с собой бесплатно ручную кладь и багаж в пределах установленных норм;

на услуги, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна;

на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно имеют право провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.

При этом пассажир обязан:

соблюдать Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и не допускать действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;

не создавать препятствий при выполнении авиационным персоналом своих служебных обязанностей;

нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016685-samolet-vyletel-iz-aeroporta-astany-no-vernulsya-obratno/