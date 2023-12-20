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"Проблемы с питьевой водой есть": министр ответил на вопрос о повышении тарифов

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Вода льется из трубы, орошая поле
Поливная вода. Иллюстративное фото: zms / Getty Images

О тарифах на питьевую и поливную воду высказался министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в кулуарах мажилиса парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, тарифы на питьевую воду утверждаются.

"Работа ведется местными исполнительными органами, по поливной воде мы работаем с антимонопольным комитетом. С 1 января средневзвешенный тариф увеличивается на 1 тенге (на поливную воду - прим.ред.). Это позволит увеличить заработную плату работникам на 25%, и средняя зарплата составит 211 тысяч тенге. Дополнительно в течение пяти лет привлечем более 100 млрд тенге инвестиций на реконструкцию ирригационных систем.

У министерства сельского хозяйства есть программа субсидирования поливной воды от 50 до 85%, государство субсидирует поливную воду в крестьянском хозяйстве. Сейчас министр сельского хозяйства говорил о новых подходах.

Если хозяйства используют влагосберегающие технологии, то субсидирование будет увеличиться тем крестьянским хозяйствам, которые не используют влагосберегающие технологии", - сообщил министр.

Он отметил, что страна сегодня использует около 1,3 кубокилометра воды.

"Если брать все водоисточники, которые формируются в Казахстане, они составляют чуть более 1%. Из этой используемой воды 60,5% - это наземные воды, 39,5% - это подземные воды. Проблемы с питьевой водой есть.

Это, в первую очередь, западные регионы, Мангистауская область. Недавно запускали вторую очередь "водопровода - прим.ред.) "Астрахань-Мангышлак". Мы увеличили объем воды на 60 тыс. куб.метров. В Атырауской области эта проблема существует, и можем сказать, что в Акмолинской области", - добавил Нуржигитов.

Он также рассказал, что проблемы решатся к 2025 году.

Напомним, сегодня глава Высшей аудиторской палаты в мажилисе рассказала, почему необходимо было пересмотреть тарифы на воду в Казахстане. Она напомнила о проблемах с водой летом 2023 года в Астане, Атырау и Темиртау.

Также ранее сообщалось, что новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане.

Об изменении тарифов говорил и аким Алматы Ерболат Досаев, сообщив, что в городе "бесконечно дешевая вода".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051693-problemy-s-pitevoy-vodoy-est-ministr-otvetil-na-vopros-o-povyshenii-tarifov/

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