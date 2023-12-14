Сколько стоит искусственная елка в Казахстане

Одним из главных символов Нового года является праздничная елка, чаще всего – искусственная. При этом ее цена может достигать сотен тысяч тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Некоторые банковские приложения имеют встроенные магазины – маркетплейсы. С их помощью легко заказывать различные товары, включая новогодние елки.

Рассмотрим, какие специальные предложения и цены они предлагают на искусственные символы Нового года высотой от 180 до 210 см. Напомним, что за живую елку на Новый год можно получить штраф.

Другие выгодные предложения по разным товарам и услугам вы также можете увидеть в нашем специальном разделе.

ForteMarket

Клиентам этого банка при покупке через маркетплейс предлагаются елки высотой от 180 до 210 см по цене от 24 990 до 239 990 тенге.

При этом специальных акций, связанных с новогодними деревьями, нет. Однако в приложении удобно искать необходимый вариант по различным параметрам: высота, бренд, наличие игрушек, материалы, виды конструкции и так далее.

Halyk Market

К сожалению, данный маркетплейс отличается тем, что в поиске сложно выбрать сразу несколько параметров высоты елки. То есть нужно отдельно искать по фильтрам на 180 см, 190 см и так далее.

Наиболее доступное новогоднее искусственное дерево высотой 180 см обойдется в 10 000 тенге – это варианты без украшений. Но выбор с уже навешанными игрушками начинается уже с 12 000 тенге. Самый дорогой вариант – 315 000 тенге.

Новогодняя елка. Иллюстративное фото: pexels.com

А цены на елки высотой 210 см начинаются от 12 000 тенге и доходят до 253 123 тенге.

При этом в разделе "Акции" действует предложение по скидке до 53% и рассрочке на 24 месяца на искусственные елки от определенного продавца в маркетплейсе.

Jusan Магазин

Данный маркетплейс также имеет неудобные настройки поиска – можно выбрать только такие параметры, как "цена", "бренд" и "продавец". Однако есть рассрочка на 24 месяца и 10% бонусов за покупку.

Самая доступная елка высотой 180-210 см, как показывает ручной поиск по страницам магазина, обойдется в 10 000 тенге. А наиболее дорогая по тем же параметрам стоит 250 000 тенге.

При этом наибольшая цена предлагается за елку высотой 300 см – 400 000 тенге.

Kaspi Магазин

Как оказалось, поиск в маркетплейсе имеет множество параметров, включая цвет, тип установки, крепление веток, их ярусность, противопожарность и так далее. Однако выбор высоты елки ограничен группами, при этом их можно включать одновременно: например, от 150 до 180 см и от 181 до 210 см.

Наиболее дорогая елка по указанным параметрам обойдется в 758 990 тенге (210 см). А самая доступная елка будет иметь высоту в 180 см и ценник на 3 988 тенге.

Эти и другие варианты можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев, а также присуждаются 10% бонусов.

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