Незаконная вырубка ели: МВД обратилось к казахстанцам с просьбой

МВД призывает казахстанцев сообщать о незаконной вырубке ели, а также напоминает о штрафах за нарушение природоохранного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что с сегодняшнего дня, 15 декабря, в Казахстане запущена акция "Ель", которая направлена на выявление и пресечение экологических правонарушений.

"Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, за нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП (172 500 тенге) до 150 МРП (517 500 тенге). При значительном ущербе предусмотрен штраф от 160 МРП (552 000 тенге) до 10 лет лишения свободы.

"Если вы оказались свидетелем незаконной продажи или перевозки елок, или иных хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону 102", - добавили в ведомстве.

Напомним, что также в преддверии новогодних праздников в Казахстане активизировались аферисты, которые предлагают несуществующие елки.

Кроме того, журналисты NUR.KZ рассказали, сколько в Казахстане стоит искусственная елка.