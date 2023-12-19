Дефицит пилотов, задержки авиарейсов: Смаилов дал поручения министерствам

Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании кабмина перечислил основные показатели и проблемы в авиационной отрасли, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам Алихана Смаилова, на сегодняшний день наблюдаются положительные показатели развития авиационной отрасли.

За год количество рейсов увеличилось почти в 2 раза – до 410 тыс. При этом рост пассажиропотока ожидается на 22% – порядка 13 млн человек.

Также премьер отметил, что значительно выросли авиаперевозки внутри страны – до 644 рейсов в неделю по 51 маршруту.

"В текущем году открыты и возобновлены 16 международных маршрутов. В планах следующего года открытие новых рейсов в Куала-Лумпур, Сингапур, Токио и другие города", – добавил глава правительства.

Однако, по его словам, в отрасли все же остаются "узкие места".

"Основным вопросом является дефицит авиатоплива. Он составляет порядка 300 тыс. тонн в год. Этот дефицит покрывается за счет импорта.

Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инфраструктуры его хранения", – подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что еще одной чувствительной проблемой отрасли является кадровое обеспечение – имеется дефицит пилотов, инженеров, технического персонала.

"Также остро стоит вопрос систематических задержек рейсов. Обусловлено это не только погодными условиями. Авиакомпаниям необходимо улучшать качество обслуживания пассажиров и самолетов, расширять парк воздушных судов", – заявил Алихан Смаилов.

В связи с этим премьер-министр дал ряд поручений ведомствам и госкомпаниям:

Министерствам промышленности и финансов – проработать вопрос предоставления возможности использования мультимодального транспорта на территории аэропортов; предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов и оптимизировать соответствующие технологические процессы.

Министерствам транспорта и энергетики, фонду "Самрук-Казына" и компании "КазМунайГаз" – принять меры по обеспечению необходимым объемом авиатоплива и создать соответствующую инфраструктуру его хранения.

Министерствам науки и высшего образования, транспорта – обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации; составить прогноз потребностей кадров на ближайшую перспективу; проработать вопросы повышения квалификации за рубежом.

Контроль и координацию выполнения поручений оставили за первым вице-премьером Романом Скляром.

При этом сегодня глава Минтранспорта подробнее рассказал о том, в какие крупные мировые города планируется запустить авиарейсы из Казахстана.

"В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в города Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк", – сообщил Марат Карабаев.

Напомним, весной этого года премьер-министр также обозначал ряд проблем в авиационной отрасли страны.

"В отдельных аэропортах страны требуется проведение ремонта взлетно-посадочных полос. Практически везде используется устаревшая спецтехника: трапы, топливозаправочные машины, тягачи", – говорил он.

Премьер-министр также указывал, что казахстанцы выражают обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний. Например, из-за отмены рейсов перед вылетом. А еще отмечал, что вызывает вопросы политика ценообразования.