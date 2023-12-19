Оленя с большими рогами сняли на видео в Бурабае

В национальном природном парке "Бурабай" запечатлели на видео двух бегущих по полю крупных оленей с рогами немалых размеров, передает NUR.KZ.

Видео с гуляющими по парку оленями появилось в Instagram-профиле национального природного парка "Бурабай". На камеру попали сразу два крупных оленя, один из которых даже на секунду остановился - как будто для того, чтобы взглянуть на оператора.

На главным сайте курорта "Боровое" отмечается, что в местных лесах зачастую обитают завезенные асканийские олени, которые удачно размножились здесь.

Как сообщается на сайте управления делами президента Казахстана, асканийский олень - особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя Вапити в заповеднике Аскания-Нова в Украине.

В 1938-1972 годах для обогащения животного мира Казахстана из других стран был завезен ряд животных и птиц. В наши края из Украины в те годы также завезли и Асканийского оленя.

В частности, в 1963-1966 годах из Азово-Сивашского заповедника было привезено 58 оленей, а в 1984 году - еще 2 оленя из «Аскания-Нова». Сейчас в регионе насчитывается свыше 1,5 тысяч особей.

Весной этого года в фотоловушку в Алматинской области попали снежные барсы. В 1978 году редкий хищник был занесен в Красную книгу Казахстана.

А в мае впервые за 2 года в фотоловушку попала разгуливающая в горах рысь в Алматинской области. В сентябре мы рассказывали о том, что краснокнижные медведи попали в объектив фотоловушки в области Жетісу.