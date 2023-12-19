Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Оленя с большими рогами сняли на видео в Бурабае

Опубликовано:

Асканийский олень
Асканийский олень. Иллюстративное фото: pixabay.com

В национальном природном парке "Бурабай" запечатлели на видео двух бегущих по полю крупных оленей с рогами немалых размеров, передает NUR.KZ.

Видео с гуляющими по парку оленями появилось в Instagram-профиле национального природного парка "Бурабай". На камеру попали сразу два крупных оленя, один из которых даже на секунду остановился - как будто для того, чтобы взглянуть на оператора.

На главным сайте курорта "Боровое" отмечается, что в местных лесах зачастую обитают завезенные асканийские олени, которые удачно размножились здесь.

Как сообщается на сайте управления делами президента Казахстана, асканийский олень - особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя Вапити в заповеднике Аскания-Нова в Украине.

В 1938-1972 годах для обогащения животного мира Казахстана из других стран был завезен ряд животных и птиц. В наши края из Украины в те годы также завезли и Асканийского оленя.

В частности, в 1963-1966 годах из Азово-Сивашского заповедника было привезено 58 оленей, а в 1984 году - еще 2 оленя из «Аскания-Нова». Сейчас в регионе насчитывается свыше 1,5 тысяч особей.

Весной этого года в фотоловушку в Алматинской области попали снежные барсы. В 1978 году редкий хищник был занесен в Красную книгу Казахстана.

А в мае впервые за 2 года в фотоловушку попала разгуливающая в горах рысь в Алматинской области. В сентябре мы рассказывали о том, что краснокнижные медведи попали в объектив фотоловушки в области Жетісу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051379-olenya-s-bolshimi-rogami-snyali-na-video-v-burabae/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.