Снегопад в Астане, потепление в Алматы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем ожидается -7 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051298-snegopad-v-astane-poteplenie-v-almaty-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/