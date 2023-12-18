Снегопад в Астане, потепление в Алматы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем ожидается -7 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.