Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Снегопад в Астане, потепление в Алматы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Сильный снегопад
Сильный снегопад. Иллюстративное фото: Jason Vines/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем ожидается -7 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051298-snegopad-v-astane-poteplenie-v-almaty-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Анастасия Борисова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снегопад в Астане, потепление в Алматы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.