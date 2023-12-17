Ветер до 20 м/с, гололед и снегопады ожидаются в большинстве регионов Казахстана

На понедельник, 18 декабря, в 14 регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Казахстанцам стоит опасаться усиления ветра и гололеда, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Алматы 18 декабря временами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте же туман прогнозируется ночью и утром.

Кроме того, на западе и в центре Кызылординской области может образоваться гололед.

На юге и в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед, а днем в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Также синоптики предупредили, что в период с 16 по 19 декабря 2023 года в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.

"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – подчеркнули специалисты.

Ночью и утром на юге Западно-Казахстанской области, как сообщают метеорологи, ожидается туман. На западе и севере региона – низовая метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

18 декабря на севере, востоке и юге Атырауской области прогнозируется туман, гололед, низовая метель. Днем на юге области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Ночью на западе, а днем – еще и на севере и юге Акмолинской области может начаться метель. Днем на западе области порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем в центре области Абай ожидается низовая метель с порывами ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Костанайской области также прогнозируется метель. На западе и юге региона – порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области появится туман. Днем в горных районах – низовая метель, на севере – гололед. Ветер днем на севере, западе и в горных районах области будет достигать 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области прогнозируется туман и гололед. Ветер ночью на западе и юге региона будет дуть с порывами до 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области выпадет снег. Ночью на западе и севере области, в днем – на большей части региона ожидается метель. На севере и востоке – порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге, а также в центре Актюбинской области ожидается сильный снег. Днем на севере, западе – низовая метель, гололед. При этом на севере, западе и в центре региона прогнозируется туман. Днем на севере, западе области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

На юге и в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют туман, гололед и низовую метель. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах скорость ветра составит 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.