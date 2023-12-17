Пять участков автодорог остаются закрыты из-за непогоды в Казахстане

В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на автодорогах республиканского значения в Казахстане. Сейчас перекрыто пять участков, передает NUR.KZ со ссылкой на представителей компании.

"По состоянию на 19:00 17 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 5 участках автодорог республиканского значения в 4 областях", – говорится в сообщении.

Атырауская область – 1 участок (84 км):

"Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау" со 126 по 210 километр на участке от города Кульсары до границы Мангистауской области.

Жамбылская область – 1 участок (95 км):

"Алматы – Ташкент – Термез" на участке от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай).

Область Жетiсу – 1 участок (100 км):

"Ушарал – Достык" на участке от станции Коктума до станции Достык.

Мангистауская область – 2 участка (515 км):

"Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау" с 210 по 640 километр, уч. гр.Атырауской обл.-с. Шетпе.

"Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистан" с 0 по 85 километр, на участке от села Бейнеу до границы Узбекистана.

Ограничения на указанных участках действуют для всех видов транспорта.

"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 344 единиц спецтехники", – добавили специалисты.

Добавим, что на завтра, 18 декабря, в 14 регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Казахстанцам стоит опасаться усиления ветра и гололеда.

Кроме того, ранее представители АО "Пассажирские перевозки" сообщали об отмене и задержке ряда поездов в Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий.