Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 декабря в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит минус 2 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

19 декабря ожидается снегопад. Температура составит около плюс 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, а минимальная – минус 1 градус. Скорость ветра составит до 5,7 м/с.

20 декабря будет облачно. Средняя температура – минус 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

21 декабря в Алматы синоптики обещают облачную погоду. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

22 декабря будет ясно. Среднесуточная температура – минус 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

23 декабря будет облачно. Среднесуточная температура составит плюс 3 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – минус 0 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

24 декабря, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 5 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 7 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.