Снег и плюсовая температура ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте на воскресенье, 17 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью – опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с.

При этом в Астане день также пройдет без осадков. Днем воздух прогреется до -9 градусов, ночью же температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.

А вот в Шымкенте сегодня прогнозируется снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до +3 градусов, а ночью – опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 2,4 м/с.

Напомним, на сегодняшний день синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах страны. Здесь ожидаются морозы, осадки и гололед.

Кроме того, в Алматы сегодня синоптики прогнозируют туман и гололед. Горожан попросили соблюдать осторожность.