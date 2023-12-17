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Снег и плюсовая температура ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Снег и лужи в Алматы
Погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте на воскресенье, 17 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью – опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с.

При этом в Астане день также пройдет без осадков. Днем воздух прогреется до -9 градусов, ночью же температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.

А вот в Шымкенте сегодня прогнозируется снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до +3 градусов, а ночью – опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 2,4 м/с.

Напомним, на сегодняшний день синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах страны. Здесь ожидаются морозы, осадки и гололед.

Кроме того, в Алматы сегодня синоптики прогнозируют туман и гололед. Горожан попросили соблюдать осторожность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051213-sneg-i-plyusovaya-temperatura-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Александра Гольм

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Снег и плюсовая температура ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана
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