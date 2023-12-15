Курсирование пяти поездов отменили из-за ЧС в Жамбылской области

Курсирование пяти поездов отменили в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области. В пресс-службе КТЖ сообщили, что пассажирам вернут деньги за билеты, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, чрезвычайная ситуация в Жамбылской области привела к нарушениям в графике движения пассажирских поездов. Так, временно отменяется курсирование следующих составов:

№10 Нур-Султан-1 – Алматы 2 отправлением со станции Нур-Султан-1 15 декабря на одну дату;

№9 Алматы-2 – Нур-Султан-1 отправлением со станции Алматы-2 15 декабря на одну дату;

№29/30 Атырау – Алматы-1 отправлением со станции Атырау 16 декабря, обратно со станции Алматы-1 18 декабря на одну дату;

№3 Алматы-2 – Нурлы жол отправлением со станции Алматы-2 сегодня, 15 декабря, обратно со станции Нурлы жол 16 декабря на один рейс;

№505/506 Алматы 2 – Жезказган отправлением со станции Алматы-2 15 декабря, обратно из Жезказгана 16 декабря на один рейс.

Сообщается, что пассажирам поездов вернут деньги за приобретенный билет. Также представители Национального перевозчика принесли свои извинения за неудобства.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру "1433" (звонок бесплатный) и в Telegram-бот KTZH_PP_BOT.

Напомним, что сегодня ночью, 15 декабря, в Жамбылской области объявили режим ЧС природного характера местного масштаба из-за непогоды. Перед этим сообщалось, что на трассах в регионе из-за плохих погодных условий застряли полтысячи грузовиков. Рядом с ними до улучшения ситуации находились полицейские.

Вчера стало известно, что в Туркестанской и Жамбылской областях Минтранспорта РК развернуло оперативный штаб. На помощь в последний регион недавно прибыли спасатели из Кыргызстана – 39 человек личного состава, 5 единиц тяжелой техники, 1 пикап и 2 снегохода.

Неблагоприятные погодные условия, к слову, наблюдаются в ряде областей Казахстана. Как рассказали в МЧС, за последние два дня на автодорогах из снежного плена спасено более 5 тысяч человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Заложниками непогоды стали сами пассажиры поездов. Сотрудники КТЖ приготовили для них горячий плов и раздали продуктовые пакеты со всем необходимым. Видеоролик с мест событий опубликовали в Сети.