Полицию перевели на усиленный режим в Алматы

В Алматы в преддверии Дня Независимости полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Начальник ДП мегаполиса провел единый развод гарнизона, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что для обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий в период празднования Дня Независимости РК, полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы.

В связи с этим глава ДП Арыстангани Заппаров провел единый развод алматинского гарнизона.

"Праздник Независимости – это дань уважения многим поколениям людей, которые ценой огромных усилий добились этой непреходящей ценности. Перед нами стоит важнейшая задача обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан. Это наш конституционный и профессиональный долг и выполнить его на высоком организационном и качественном уровне – почетная обязанность всех сотрудников органов и подразделений департамента.

Каждый сотрудник полиции должен помнить, что борьба с преступностью и правонарушениями основана на строгом соблюдении законности. Государственность дала нам возможность смело смотреть в будущее, ясно видеть наши грядущие перспективы", – подчеркнул Заппаров.

Он также обратил особое внимание на реализацию одной из приоритетных концепций Министерства внутренних дел по переходу на сервисную модель функционирования, что способствует повышению качества работы полиции.

"От того, как работает полиция, зависит порядок в городе и благополучие граждан. Очень важно, чтобы стражи порядка тесно контактировали с обществом. А материально-техническая база и государственная социальная поддержка позволяют им держать руку на пульсе событий и противостоять преступности. В преддверии праздника желаю личному составу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии в деле обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью", – добавил глава ДП.

Кроме этого, во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств.

Наряды Полка патрульной полиции, специализированного батальона, участковые инспекторы, сотрудники СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, ежедневно заступающие на охрану общественного порядка в городе, заслушали ориентировки и указания командиров.

Полицейские, имеющие высокие показатели, были награждены руководством ДП в честь празднования Дня Независимости.

Отметим, что часто в Казахстане полицию переводят на усиленный вариант несения службы в период праздников или прибытия различных гостей.

Так, например, в конце октября стражи порядка усилили контроль по всей стране на День Республики.

При этом в последние дни ноября полиция по всему Казахстану переводилась на усиленный вариант службы.

Кроме того, напомним, ранее министр транспорта РК заявлял, что вокзалы и аэропорты переведут на усиленный режим в период новогодних праздников в Казахстане.