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30 лет независимости Казахстана

Всю полицию перевели на усиленный вариант несения службы в Казахстане

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Полицейские в форме
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

МВД объявило о проведении широкомасштабной операции в Казахстане в третьей декаде ноября. Всю полицию перевели на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, вся полиция в третьей декаде ноября была переведена на усиленный вариант службы.

"Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей. Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства.

Основной акцент делается на принцип "нулевой терпимости" к любым мелким правонарушениям. Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей.

"Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения", – подчеркнули стражи порядка.

Сообщается, что мероприятие проводится во взаимодействии с местными исполнительными органами, региональными филиалами партии Amanat, представителями неправительственных организаций, молодежных движений и СМИ.

Основные направления операции – усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах.

"Каждый сотрудник должен действовать четко, от имени закона. При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един. Неприкасаемых нет", – отметил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.

Также сегодня министр транспорта РК заявлял, что вокзалы и аэропорты переведут на усиленный режим в период новогодних праздников в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046697-vsyu-politsiyu-pereveli-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby-v-kazahstane/

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