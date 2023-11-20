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На усиленный режим переведут вокзалы и аэропорты на Новый год в Казахстане

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Купе в поезде
Купе в поезде. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в ведомстве рассказал, как будет решена проблема нехватки вагонов под Новый год в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что ежегодно в пиковый период – в начале и в конце учебного года, а также накануне Нового года – есть потребность в дополнительных вагонах.

"Конечно, как и каждый год, будут выделены дополнительные вагоны. Сделано это будет, исходя из инфраструктурных возможностей.

Все вагонные комплексы и локомотивы, имеющиеся в наличии, будут задействованы, чтобы удовлетворить потребности населения.

На усиленный режим работы перейдут и наши авиакомпании. Это безусловно. Буквально вчера обсуждали маршрут Астана - Петропавловск. Такие же обсуждения ведутся и по другим маршрутам", — заверил министр.

По его словам, сейчас в Казахстане задействовано 2068 вагонов. Информация по каждому маршруту будет дополнительно распространена в СМИ.

Напомним, ранее мы сообщали, что билеты на поезд стали дороже в Казахстане. Их стоимость выросла на 10,5%.

Также в этом году в казахстанских поездах появился доступ к интернету – через него пассажиры смогут смотреть фильмы, слушать музыку.

В октябре в пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали появившиеся в интернете сообщения о "распродаже" оставленного в аэропорту багажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046696-na-usilennyy-rezhim-perevedut-vokzaly-i-aeroporty-na-novyy-god-v-kazahstane/

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