На усиленный режим переведут вокзалы и аэропорты на Новый год в Казахстане
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Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в ведомстве рассказал, как будет решена проблема нехватки вагонов под Новый год в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Марат Карабаев сообщил, что ежегодно в пиковый период – в начале и в конце учебного года, а также накануне Нового года – есть потребность в дополнительных вагонах.
"Конечно, как и каждый год, будут выделены дополнительные вагоны. Сделано это будет, исходя из инфраструктурных возможностей.
Все вагонные комплексы и локомотивы, имеющиеся в наличии, будут задействованы, чтобы удовлетворить потребности населения.
На усиленный режим работы перейдут и наши авиакомпании. Это безусловно. Буквально вчера обсуждали маршрут Астана - Петропавловск. Такие же обсуждения ведутся и по другим маршрутам", — заверил министр.
По его словам, сейчас в Казахстане задействовано 2068 вагонов. Информация по каждому маршруту будет дополнительно распространена в СМИ.
Напомним, ранее мы сообщали, что билеты на поезд стали дороже в Казахстане. Их стоимость выросла на 10,5%.
Также в этом году в казахстанских поездах появился доступ к интернету – через него пассажиры смогут смотреть фильмы, слушать музыку.
В октябре в пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали появившиеся в интернете сообщения о "распродаже" оставленного в аэропорту багажа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046696-na-usilennyy-rezhim-perevedut-vokzaly-i-aeroporty-na-novyy-god-v-kazahstane/