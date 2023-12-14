"Жаль нашу деревню": села, откуда уехали все жители, нашли в Казахстане

В шести селах в Северо-Казахстанской области жителей не осталось вовсе. Еще 33 - практически пустуют: там проживают по 10, иногда и меньше, человек. Чтобы остановить вымирание населенных пунктов, действуют программы переселения, передает 24.kz.

Среди сел, оказавшихся на грани исчезновения, – Балуан, расположенное в 200 км от Петропавловска.

30 лет назад это была процветающая деревня с сотней дворов. Здесь работала котельная, которая обеспечивала центральным отоплением все село, была новая школа с лабораториями и огромным спортивным залом, животноводческие фермы и магазины. Сегодня дела обстоят иначе.

"Сейчас здесь из жилых осталось всего 5-6 домов. В основном это люди одинокие, которые не могут позволить себе переехать. Они держат скот, тем и живут. С дорогами тяжело, да и с водой тоже. Я здесь родилась и выросла. Была директором школы. Но после ее закрытия три года назад пришлось уехать из родного края. Жаль нашу деревню", – рассказала Торгын Абдырахманова, покинувшая родное село.

На сегодняшний день в регионе пустуют шесть сел. С 2017 по 2019 годы в Северо-Казахстанской области упразднили 33 села.

Чтобы остановить высокий темп урбанизации, в регионе действуют программы переселения из густонаселенных уголков Казахстана.

"Если говорить, какие меры поддержки им оказываются, то здесь идут субсидии на переезд. На одного человека 241,5 тыс. тенге. В этом году у нас введен сертификат мобильности. Выдается на приобретение жилья. Этим сертификатом можно воспользоваться в течение 6 месяцев. На сегодня ими воспользовались 228 человек. Остальные живут в аренде", – пояснил заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ акимата СКО Серик Токумбетов.

В 2023 году с юга на север переехали около 2,5 тысяч казахстанцев. Еще 183 кандаса перебрались на постоянное место жительства. На это из республиканской казны было выделено чуть более миллиарда тенге. Однако регион по-прежнему ощущает нехватку в 5 тысячах специалистов.

Ранее сообщалось, какие положены субсидии на переезд и оплату коммунальных услуг переселившимся на север Казахстана. В 2023 году для переселенцев также были введены сертификаты экономической мобильности, позволяющие его обладателям получить материальную помощь для приобретения жилья.

К сожалению, некоторые построенные для переселенцев на севере Казахстана дома были разобраны из-за ненадобности. Например, дома в селе Сарытомар района Магжана Жумабаева построил один из местных бизнесменов за свои средства. Предполагалось, что жить в них будут казахстанцы, переехавшие в северные регионы из южных областей по программе "Енбек". В районном акимате заявили, что программа "Енбек" завершена, поэтому и необходимости в домах нет.

Также стало известно, что в селе Янцено в СКО проживает только один человек. Он обеспечивает себя тем, что вяжет и продает веники. Современный Робинзон надеется, что когда-нибудь у него появятся соседи. В регионе есть пример, когда в село, где также остался один человек, вернулся народ. И населенный пункт Прекрасное снова появился на карте.