Построенные для переселенцев на севере Казахстана дома разобрали из-за ненадобности

Село. Иллюстративное фото: pixabay.com

В селе Сарытомар района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области разобрали дома, построенные для переселенцев с юга, передает издание Петропавловск.news.

"Когда начали строить дома, мы обрадовались, что село вновь возрождается, что будут приезжать люди. Но увы… Это родина нашего великого поэта Магжана Жумабаева.

Прошу прокуратуру района, области поднять этот вопрос и пояснить, почему так сделано, и дома не возвели до конца", - такое видео записал один из жителей села Сарытомар.

Как выяснило издание, дома построил один из местных бизнесменов за свои средства. Предполагалось, что жить в них будут казахстанцы, переехавшие в северные регионы из южных областей по программе "Енбек".

В районном акимате заявили, что программа "Енбек" завершена, поэтому и необходимости в домах нет.

"Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" была начата в 2019 году и завершена в 2021 году. В селе Сарытомар дома для переселенцев строились по данной программе в 2021 году индивидуальным предпринимателем.

В связи с прекращением финансирования по вышеуказанной программе строительство было остановлено, весь строительный материал, за исключением фундамента, был вывезен самим предпринимателем. Денег на строительство и выкуп данных домов государство не выделяло", - пояснили в акимате района Магжана Жумабаева.

Как уточняет издание, население Сарытомара за последние 30 лет уменьшилось с 459 до 215 жителей.

Кроме того, по данным издания, это уже не первая история с постройкой домов для переселенцев в Сарытомаре. Их уже пытались построить во время первой массовой компании по переселению кандасов примерно 20 лет назад. Тогда в центре села и на западной его окраине, за школой и домом-музеем Магжана Жумабаева, также начали строить дома для переселенцев. И от них сейчас тоже остались только фундаменты.

Напомним, еще несколько лет назад переселенцы с юга Казахстана жаловались на качество жилья, выданного им по госпрограмме в Северо-Казахстанской области. Они рассказывали, что в предоставленных им домах на стенах появились трещины, обваливается штукатурка, от сырости гниют полы и потолки, а мебель и вещи покрываются плесенью.

Тогда по поручению акима СКО проведено служебное расследование, по результатам которого районный аким получил строгий выговор.

Летом прошлого года тогда еще аким СКО Кумар Аксакалов опроверг заявления о провале программы переселения с юга на север.

Глава региона заявил, что с 2016 по 2022 год в СКО по программе "Енбек" переехало порядка 10 тыс. человек, а около 6% переселенцев позже решили вернуться в южные регионы.

"Уезжают почему? Потому что что-то не понравилось, по состоянию здоровья, по климатическим условиям не подошло, по семейным обстоятельствам и так далее.

Мы с ними (оставшимися в СКО переселенцами - прим. ред.) постоянно встречаемся, разговариваем, в целом, большинство удовлетворены тем, что они приехали. Они получают субсидии, понятно, что не без проблем, но эти вопросы все решаемы", - заявлял Аксакалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030622-postroennye-dlya-pereselentsev-na-sever-kazahstana-doma-razobrali-iz-za-nenadobnosti/