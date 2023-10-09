Какие выплаты получили переехавшие на север Казахстана граждане

Переселившимся на север Казахстана положены субсидии на переезд и оплату комуслуг, а также сертификаты на приобретение жилья. Сколько казахстанцев получили эти выплаты, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует программа переселения граждан из трудоизбыточных регионов страны в трудодефицитные, то есть туда, где не хватает "рабочих рук". При этом семьям, которые решатся на переезд, государство предоставляет финансовую поддержку.

Так, в рамках проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" переселившимся гражданам положена следующая поддержка:

субсидия на переезд – 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи ( по 241 500 тенге в 2023 году);

в 2023 году); субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение года от 15 до 30 МРП ( от 51 750 тенге до 103 500 тенге ) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

( ) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

Проект предусматривает поддержку и для работодателей, которые нанимают переселенцев – за каждого трудоустроенного казахстанца единовременно предоставляется субсидия в размере 400 МРП (1 380 000 тенге), но при условии найма минимум на два года и обеспечения жильем.

Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году для переселенцев также были введены сертификаты экономической мобильности (СЭМ), позволяющие его обладателям получить материальную помощь для приобретения жилья.

Как объясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, СЭМ предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью. В ведомстве отмечают, что такие сертификаты уже получили 583 семьи.

Материальная помощь между тем предоставляется местным исполнительным органом для покупки или строительства жилья, а также для покрытия части первоначального взноса по некоторым ипотечным жилищным займам. Действует сертификат только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

СЭМ для приобретения жилья предоставляется при наличии договора купли-продажи, в том числе предварительного. Для строительства жилья – при наличии в собственности земельного участка. Для первоначального взноса – письма от банка второго уровня об одобрении выдачи жилищного займа.

Всего же, по данным Минтруда, в 2023 году только в Костанайскую область переселился 961 человек, в том числе 680 переселенцев из трудоизбыточных регионов Казахстана и 281 кандас.

Им было выплачено около 841,6 млн тенге, в том числе 222,6 млн тенге в качестве материальной помощи на переезд и 119,2 млн тенге – на аренду жилья. А 114 семьям также были выданы сертификаты экономической мобильности на сумму 499,8 млн тенге.

Всего же в рамках проекта в 2023 году в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 498 человек. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки.