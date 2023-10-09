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30 лет независимости Казахстана

Какие выплаты получили переехавшие на север Казахстана граждане

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Парень и девушка с коробками в руках
Переезд. Иллюстративное фото: freepik.com

Переселившимся на север Казахстана положены субсидии на переезд и оплату комуслуг, а также сертификаты на приобретение жилья. Сколько казахстанцев получили эти выплаты, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует программа переселения граждан из трудоизбыточных регионов страны в трудодефицитные, то есть туда, где не хватает "рабочих рук". При этом семьям, которые решатся на переезд, государство предоставляет финансовую поддержку.

Так, в рамках проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" переселившимся гражданам положена следующая поддержка:

  • субсидия на переезд – 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи (по 241 500 тенге в 2023 году);
  • субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение года от 15 до 30 МРП (от 51 750 тенге до 103 500 тенге) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
  • направление на краткосрочное профессиональное обучение;
  • содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

Проект предусматривает поддержку и для работодателей, которые нанимают переселенцев – за каждого трудоустроенного казахстанца единовременно предоставляется субсидия в размере 400 МРП (1 380 000 тенге), но при условии найма минимум на два года и обеспечения жильем.

Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году для переселенцев также были введены сертификаты экономической мобильности (СЭМ), позволяющие его обладателям получить материальную помощь для приобретения жилья.

Как объясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, СЭМ предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью. В ведомстве отмечают, что такие сертификаты уже получили 583 семьи.

Материальная помощь между тем предоставляется местным исполнительным органом для покупки или строительства жилья, а также для покрытия части первоначального взноса по некоторым ипотечным жилищным займам. Действует сертификат только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

СЭМ для приобретения жилья предоставляется при наличии договора купли-продажи, в том числе предварительного. Для строительства жилья – при наличии в собственности земельного участка. Для первоначального взноса – письма от банка второго уровня об одобрении выдачи жилищного займа.

Всего же, по данным Минтруда, в 2023 году только в Костанайскую область переселился 961 человек, в том числе 680 переселенцев из трудоизбыточных регионов Казахстана и 281 кандас.

Им было выплачено около 841,6 млн тенге, в том числе 222,6 млн тенге в качестве материальной помощи на переезд и 119,2 млн тенге – на аренду жилья. А 114 семьям также были выданы сертификаты экономической мобильности на сумму 499,8 млн тенге.

Всего же в рамках проекта в 2023 году в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 498 человек. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2040146-kakie-vyplaty-poluchili-pereehavshie-na-sever-kazahstana-grazhdane/

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