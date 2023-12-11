Девять человек застряли посреди реки в ВКО (видео)

В Восточно-Казахстанской области среди ночи спасатели эвакуировали на берег девять человек, застрявших на реке из-за торосов (нагромождения обломков льда), передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

По информации официальной страницы ведомства в Instagram, поздно вечером 10 декабря в районе Алтай, в семи километрах от села Быково, девять сотрудников маралового хозяйства попали в беду.

Они двигались по реке Бухтарма на грузовом автомобиле "Урал" домой, но образовавшиеся на реке нагромождения обломков льда не дали им преодолеть брод. Путники остановились на острове посреди реки. На помощь они вызвали спасателей.

Сотрудники ДЧС ВКО с помощью лодок доставили девятерых мужчин на берег, где разместили их в теплом кузове автомобиля. Затем спасенных привезли в ближайший пункт обогрева села Быково. В медицинской помощи они не нуждались и самостоятельно направились домой.

В ночной спасательной операции участвовали 12 спасателей, 3 единицы техники и 2 плавсредства.

Работа спасателей. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

Спасатели ДЧС ВКО напоминают о соблюдении правил безопасности: