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Почему проблемы с отоплением в Казахстане не называют аварией, объяснил глава Минэнерго

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Алмасадам Саткалиев
Алмасадам Саткалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Министр энергетики РК сегодня на брифинге кабмина рассказал, почему проблемы с отоплением, которые произошли в ряде регионов в минувшие выходные, не считают аварией, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что есть справочник квалификации технологических нарушений первой, второй и третьей степени. И там подробно написано, что считается аварией, а что – технологическим нарушением.

"По классификатору это – технологические нарушения.

Почему одновременно произошло? Просто наступили холода – дали давление на станциях, но сети были устаревшие. По станциям, так называемые предустановочные отказы.

(…) Можно называть аварией, но, говоря технологическим языком, это технологические нарушения", – подчеркнул министр.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Вчера утром аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркивал, что в настоящее время станция вышла на заданные параметры – скоро тепло вернется в дома жителей Экибастуза.

При этом сегодня Алмасадам Саткалиев, говоря об этих случаях, отметил, что они не попадают под определение аварии. С этим согласился и премьер-министр Алихан Смаилов.

"Важным моментом является своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации и ходе ремонтных и плановых работ. Без этого распространяются слухи и фейки", – подчеркивал глава кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050498-pochemu-problemy-s-otopleniem-v-kazahstane-ne-nazyvayut-avariey-obyasnil-glava-minenergo/

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