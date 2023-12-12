Школьники в ряде регионов Казахстана останутся дома из-за сильных морозов

Учащиеся первой смены школ северных городов Казахстана сегодня переходят на дистанционный формат обучения в связи с сильными морозами, передает NUR.KZ.

Как сообщает отдел образования Павлодара в Instagram, 12 декабря в школах города занятия первой смены учащихся прешкольных, 1-11 классов классов переводятся на дистанционный формат обучения. Температура сегодня там снизится до -30 градусов, ветер 5-10 м/c.

В Экибастузе также в связи с погодными условиями занятия для учащихся 1-11 классов первой смены проводятся в дистанционном формате. Об этом отдел образования Экибастуза уведомил в Instagram.

"Температура воздуха -32-33 градуса. Учащиеся 1 смены с 0-11 классы города Костаная переходят на онлайн-формат обучения", -сообщает отдел образования Костаная.

Самая низкая температура ожидается в Кокшетау.

"В связи с понижением воздуха -36 учащиеся первой смены 1-11 классов переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в отделе образования Кокшетау.

Как сообщает отдел образования города Усть-Каменогорск, в связи с понижением температуры наружного воздуха до - 23 градусов и ветром 3 м/с, занятия для учащихся с 0 по 4 класс 1 смены проводятся дистанционно.

Ранее мы сообщали о том, что штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий. В некоторых областях наблюдаются сильные морозы до -41 градуса.