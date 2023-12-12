Казахстанцы испугались слежки КНБ после видео со "слитыми чатами WhatsApp"

В Сети распространяется видео, на котором якобы КНБ следит за перепиской казахстанцев в одном из мессенджеров. Данный ролик является фейком, передает Stopfake.kz.

Как сообщают фактчекеры, на распространяемом видео можно увидеть экран монитора, на котором изображено множество открытых окон одного из приложения для обмена сообщениями.

"КНБ отслеживает ватсап", – говорится в тексте, размещенном на видео.

Скриншот видео: NUR.KZ

Отмечается, что данный ролик появился в соцсетях в конце октября текущего года. Кроме того, его массово распространяли в Узбекистане и Дагестане, утверждая, что таким образом власти взламывают и отслеживают сообщения в мессенджерах, таких как Telegram или WhatsApp.

"Видео плохого качества, но тем не менее в кадре видно, что используемый мессенджер имеет интерфейс, отличающийся и от Telegram, и от WhatsApp. Происходящее на экране больше всего напоминает массовую рассылку рекламных спам-сообщений в китайском мессенджере WeChat", – говорится в публикации.

Поэтому утверждение о том, что на видео показано, как КНБ отслеживает переписку казахстанцев в WhatsApp, является фейком.

Напомним, ранее в Сети появилась реклама якобы аукциона по "распродаже" оставленного в аэропорту Алматы багажа. В рассылке к фотографии упакованных чемоданов прикреплена ссылка, ведущая на сайт, копирующий сайт авиагавани южной столицы Казахстана. В пресс-службе аэропорта отреагировали на рассылку.

Также в Сети появился очередной фейковый ролик с известными в Казахстане людьми – в этот раз мошенники использовали старое интервью сенатора Бырганым Айтимовой.

В ноябре в соцсетях вновь появилась реклама, в которой якобы от лица президента рассказывается о новом финпроекте. Фактчекеры предупредили, что это созданный мошенниками фейк.