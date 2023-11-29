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30 лет независимости Казахстана

К казахстанцам обратились с предупреждением из-за видео с сенатором Айтимовой

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Бырганым Айтимова
Бырганым Айтимова. Фото: пресс-служба сената парламента РК: UGC

В Сети появился очередной фейковый ролик с известными в Казахстане людьми - в этот раз мошенники использовали старое интервью сенатора Бырганым Айтимовой, передает Stopfake.kz.

Как пишет издание, в Facebook распространяется видео, на котором Айтимова якобы рассказывает о своем проекте, позволяющем получить 550 тысяч тенге при минимальных вложениях. Однако фактчекеры установили, что видео - очередной фейк.

"В этой рекламе использован фрагмент передачи "История в лицах", вышедшей на телеканале "Хабар 24" четыре года назад. Это видеоинтервью Бырганым Айтимовой, в котором она рассказывала о своей работе и о годах становления независимости Казахстана. Ни о каком собственном инвестиционном проекте она не говорила", - рассказали фактчекеры.

Они объяснили, что в смонтированном ролике на кадры из интервью наложена озвучка. Внимательный зритель может заметить, что на ролике звук и артикуляция не совпадают.

Помимо этого, в распространенном в Сети ролике смонтирован видеоотзыв, в котором девушка рассказывает, что приняла участие в проекте и даже получила прибыль.

"Ее слова также не должны вызывать доверия. Она, по всей видимости, читает заранее заготовленный текст, неправильно произносит фамилию Бырганым Айтимовой, называет ее Гульнарой, призывая подписываться на канал в Telegram.

Таким образом, верить распространяемому видео не нужно. Так действуют мошенники", - обратились фактчекеры к казахстанцам.

Напомним, ранее в Сети появились посты о якобы задержании министра финансов Ерулана Жамаубаева. К постам были прикреплены отредактированные снимки и ссылка на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд "Банк Казахстана". В Минфине опровергли эту информацию и предупредили казахстанцев об уловках мошенников.

Позже в МВД сообщили, что сайт, на котором размещена фейковая статья, расположен за пределами Казахстана. Сейчас правоохранители пытаются установить лица, причастные к размещению ложной информации о главе Минфина.

В сентябре в Сети распространяли фейковую рекламу платформы, якобы запущенной президентом Токаевым и компанией "Карачаганак Нефть".

А в конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советуют использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048094-k-kazahstantsam-obratilis-s-preduprezhdeniem-iz-za-video-s-senatorom-aytimovoy/

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