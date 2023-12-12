Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рост числа уволенных казахстанцев объяснила глава Минтруда

Опубликовано:

Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Конгресс-центра прокомментировала информацию об увеличении числа уволенных в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что Фондом соцстрахования опубликована информация о том, что по состоянию на 1 декабря 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы составила 206,6 тыс. человек. Они поинтересовались, с чем это связано и говорит ли это о повышении уровня безработицы в Казахстане.

"Нет, это естественное движение рабочей силы", - заявила Светлана Жакупова.

Министр указала на то, что кто-то достигает пенсионного возраста, а есть и те, кто просто меняет место работы.

"Сегодня тренд на рынке труда у нас складывается такой, что свободная занятость, свободный график. Это платформенная занятость, поэтому структура рынка труда меняется и мы должны привыкать к этому", - заявила Жакупова.

Напомним, Светлана Жакупова вернулась в Минтруда в сентябре этого года. В 2017-2019 годы она работала заместителем министра здравоохранения и социального развития. С 12 июня 2023 года по сентябрь она занимала пост уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

Ранее глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова сообщила, как вырастет минимальный размер базовой пенсии в Казахстане в ближайшие годы.

Министр также рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию и почему в Казахстане выдают зарплаты "в конвертах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050377-rost-chisla-uvolennyh-kazahstantsev-obyasnila-glava-mintruda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.