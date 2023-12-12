Рост числа уволенных казахстанцев объяснила глава Минтруда
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Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Конгресс-центра прокомментировала информацию об увеличении числа уволенных в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что Фондом соцстрахования опубликована информация о том, что по состоянию на 1 декабря 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы составила 206,6 тыс. человек. Они поинтересовались, с чем это связано и говорит ли это о повышении уровня безработицы в Казахстане.
"Нет, это естественное движение рабочей силы", - заявила Светлана Жакупова.
Министр указала на то, что кто-то достигает пенсионного возраста, а есть и те, кто просто меняет место работы.
"Сегодня тренд на рынке труда у нас складывается такой, что свободная занятость, свободный график. Это платформенная занятость, поэтому структура рынка труда меняется и мы должны привыкать к этому", - заявила Жакупова.
Напомним, Светлана Жакупова вернулась в Минтруда в сентябре этого года. В 2017-2019 годы она работала заместителем министра здравоохранения и социального развития. С 12 июня 2023 года по сентябрь она занимала пост уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.
Ранее глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова сообщила, как вырастет минимальный размер базовой пенсии в Казахстане в ближайшие годы.
Министр также рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию и почему в Казахстане выдают зарплаты "в конвертах".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050377-rost-chisla-uvolennyh-kazahstantsev-obyasnila-glava-mintruda/