Рост числа уволенных казахстанцев объяснила глава Минтруда

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Конгресс-центра прокомментировала информацию об увеличении числа уволенных в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что Фондом соцстрахования опубликована информация о том, что по состоянию на 1 декабря 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы составила 206,6 тыс. человек. Они поинтересовались, с чем это связано и говорит ли это о повышении уровня безработицы в Казахстане.

"Нет, это естественное движение рабочей силы", - заявила Светлана Жакупова.

Министр указала на то, что кто-то достигает пенсионного возраста, а есть и те, кто просто меняет место работы.

"Сегодня тренд на рынке труда у нас складывается такой, что свободная занятость, свободный график. Это платформенная занятость, поэтому структура рынка труда меняется и мы должны привыкать к этому", - заявила Жакупова.

Напомним, Светлана Жакупова вернулась в Минтруда в сентябре этого года. В 2017-2019 годы она работала заместителем министра здравоохранения и социального развития. С 12 июня 2023 года по сентябрь она занимала пост уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

Ранее глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова сообщила, как вырастет минимальный размер базовой пенсии в Казахстане в ближайшие годы.

Министр также рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию и почему в Казахстане выдают зарплаты "в конвертах".