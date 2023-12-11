Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку

В Астане из-за ухудшения погоды учеников с 0 по 9 класс перевели на дистанционное обучение, передает NUR.KZ со ссылкой на столичное управление образования.

Сегодня в Астане школьники второй смены также будут учиться на "удаленке".

"В связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня в столице были отменены занятия в школах, учеников первой смены перевели на дистанционное обучение.

Также в Астане из-за непогоды было приостановлено движение 12 пригородных маршрутов.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в столице 11 декабря будет пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит -25 градусов. Днем – до -24 градусов, а ночью температура опустится до -26 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.