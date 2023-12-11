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Авария на ТЭЦ Экибастуза: когда потеплеет в домах горожан, рассказал глава региона

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Мужчина возле батареи
Батарея. Иллюстративное фото: pexels.com

По сообщению акима Павлодарской области Асаина Байханова, в настоящее время станция вышла на заданные параметры - скоро тепло вернется в дома жителей Экибастуза, передает NUR.KZ.

Как сообщил Байханов в своем Instagram-аккаунте, после повреждения на водопроводе смыва золы, работы на станции велись непрерывно.

Вчера вечером, в 19:30, были осушены все ранее затопленные участки. После этого специалисты приступили к замене двух электродвигателей, тем самым восстановив работу насосной золопровода.

Сегодня в 06:00 три водогрейных котла, ранее работавших на мазуте, полностью перевели на основной вид топлива - уголь, отметил аким.

"На данное время станция вышла на заданные параметры, в работе 6 котлоагрегатов, 3 котла - в резерве, 1 - в плановом ремонте. Параметры теплоснабжения: давление - 9/1,5 кгс/см²; температура на выходе с ТЭЦ - 79 градусов", - сообщил он.

Теплее в квартирах экибастузцев станет уже в течение следующих трех-четырех часов, к 10:00 утра температурные параметры теплоносителя выйдут на подачу в 90 градусов, пообещал глава региона.

ЧП на Экибастузской ТЭЦ

Напомним, в ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Вчера в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по восстановлению ТЭЦ ведутся, на месте работают свыше ста человек.

Вечером аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о ситуации в Экибастузе. По словам главы региона, повреждение не повлияет на остановку теплоснабжения в городе. Также он рассказал подробности произошедшей аварии.

Ситуацию с теплоснабжением в стране накануне комментировали в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050153-avariya-na-tets-ekibastuza-kogda-teplo-vernetsya-v-doma-gorozhan-rasskazal-glava-regiona/

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