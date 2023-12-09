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Эзотерика
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Сильные осадки и ветер ожидаются в ряде областей Казахстана в воскресенье

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Женщина с зонтом на дороге
Непогода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ряде регионов Казахстана завтра, 10 декабря, ожидаются сильный ветер, осадки в виде дождя и снега, туманы и гололеды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 декабря в Атырау и Атырауской области ожидаются порывы ветра от 15 до 18-20 м/с. В Туркестанской области в этот день синоптики прогнозируют туман, в горных районах – низовую метель и ветер 15-20 м/с.

Утром в Шымкенте также пообещали туман.

На западе Мангистауской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в центре региона – гололед, низовая метель. Скорость ветра – 15-20 м/с, временами – порывы до 23 м/с. В Актау тоже сильные осадки и ветер, гололед.

В Костанайской области в воскресенье ожидается туман. Жителей Жамбылской области предупреждают о гололеде. В Таразе с 10 по 12 декабря – туманная погода.

Неблагоприятные метеорологические условия сохраняются завтра в Восточно-Казахстанской области и области Абай.

Согласно консультативному прогнозу погоды на декабрь, в течение месяца на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный и с метелью. В южных регионах осадки – дождь с переходом в снег.

В целом по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050026-silnye-osadki-i-veter-ozhidayutsya-v-ryade-oblastey-kazahstana-v-voskresene/

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