Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Часть учащихся второй смены перевели на дистанционку в школах Астаны

Опубликовано:

Класс с партой и школьными предметами
Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

Учеников школы с нулевого по девятый класс второй смены перевели на дистанционное обучение в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся с нулевого по 9 класс второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – гласит сообщение столичного управления образования в Instagram.

Отметим, что сегодня ученики первой смены с нулевого по 9 класс в Астане тоже остались дома и учатся дистанционно из-за погодных условий.

В столице, по прогнозам синоптиков, прогнозируется переменная облачность. Днем температура воздуха составит -21 градус, а ночью снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с. Ранее сообщалось, что на этой неделе в Казахстан придут морозы до 41 градуса. В частности, о сильном похолодании предупреждают жителей северных, восточных и центральных областей страны.

По данным на сайте РГП "Казгидромет", завтра в Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит -20...-22 градуса, а ночью она опустится до -30 градусов. Скорость ветра при этом будет равна 2-7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049846-chast-uchaschihsya-vtoroy-smeny-pereveli-na-distantsionku-v-shkolah-astany/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.