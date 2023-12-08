Часть учащихся второй смены перевели на дистанционку в школах Астаны

Учеников школы с нулевого по девятый класс второй смены перевели на дистанционное обучение в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся с нулевого по 9 класс второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – гласит сообщение столичного управления образования в Instagram.

Отметим, что сегодня ученики первой смены с нулевого по 9 класс в Астане тоже остались дома и учатся дистанционно из-за погодных условий.

В столице, по прогнозам синоптиков, прогнозируется переменная облачность. Днем температура воздуха составит -21 градус, а ночью снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с. Ранее сообщалось, что на этой неделе в Казахстан придут морозы до 41 градуса. В частности, о сильном похолодании предупреждают жителей северных, восточных и центральных областей страны.

По данным на сайте РГП "Казгидромет", завтра в Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит -20...-22 градуса, а ночью она опустится до -30 градусов. Скорость ветра при этом будет равна 2-7 м/с.