Похолодание почти до -20 градусов пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 7 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурная погода Температура днем ожидается в районе +7 градусов, а ночью опустится до +1 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны пообещали похолодание - днем столбики термометров покажут -14 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. В городе тоже ожидается пасмурная погода. Скорость ветра в столице составит 7,2 м/с.

В Шымкенте - тоже пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.

Напомним, что синоптики прогнозируют сильные морозы, которые должны прийти в Казахстан на этой неделе. Особенно холодно будет в северных регионах страны - на севере СКО на днях пообещали похолодание до -41 градуса ночью.