Похолодание почти до -20 градусов пообещали в одном из мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 7 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурная погода Температура днем ожидается в районе +7 градусов, а ночью опустится до +1 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны пообещали похолодание - днем столбики термометров покажут -14 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. В городе тоже ожидается пасмурная погода. Скорость ветра в столице составит 7,2 м/с.
В Шымкенте - тоже пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.
Напомним, что синоптики прогнозируют сильные морозы, которые должны прийти в Казахстан на этой неделе. Особенно холодно будет в северных регионах страны - на севере СКО на днях пообещали похолодание до -41 градуса ночью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049555-poholodanie-pochti-do-20-gradusov-poobeschali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/