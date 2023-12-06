Снегопад и сильный ветер обещают синоптики жителям одного из мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 6 декабря - в столице снова прогнозируют снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад и сильный ветер. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 9,8 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 16 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049323-snegopad-i-silnyy-veter-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana/