Снегопад и сильный ветер обещают синоптики жителям одного из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 6 декабря - в столице снова прогнозируют снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад и сильный ветер. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 9,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 16 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.