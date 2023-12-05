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Рейс Uzbekistan Airways из Москвы в Термез экстренно сел в Актобе

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Термез, совершил посадку в Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию Uzbekistan Airports.

"Пассажирский рейс, HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва — Термез, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что экипаж запросил карету скорой помощи к борту.

Самолет приземлился в Актобе в 14:28 по ташкентскому времени (15:28 по времени Астаны). Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время, добавили в компании.

Напомним, в конце ноября экстренную посадку в Атырау совершил рейс Алматы-Уральск компании Air Astana. Такое решение было принято из-за погодных условий в ЗКО - наблюдался туман и видимость была ниже допустимого минимума.

За день до этого авиакомпания FlyArystan заявила об отмене четырех авиарейсов из Уральска и в Уральск из-за сильного ветра.

30 ноября ряд рейсов из Костаная и в Костанай отменили из-за непогоды. Аэродром был закрыт для уборки выпавшего снег, также наблюдалась нелетная погода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049275-reys-uzbekistan-airways-iz-moskvy-v-termez-ekstrenno-sel-v-aktobe/

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