Где в Казахстане чаще всего пропадают без вести
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В Комитете правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры рассказали, сколько человек в Казахстане считаются пропавшими без вести. Информация опубликована в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Согласно официальным данным, в настоящее время в розыске значатся 10 748 лиц, 2 176 из них считаются пропавшими без вести.
Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:
- ️городе Алматы - 287;
- Карагандинской области - 221;
- Павлодарской области - 170;
- Алматинской области - 167.
Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при следующих обстоятельствах:
- ушли из дома и не вернулись - 1 634 лица;
- пропали с автотранспортом - 74;
- ушли с работы - 36.
Помимо этого, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывающихся от следствия и суда. Разыскиваемые - в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет. Из них 510 человек разыскиваются за мошенничество, 318 - за совершение краж, 146 - по подозрению в убийстве.
В разрезе городов статистика выглядит следующим образом:
- в Алматы разыскиваются 514 человек;
- в Астане - 185 человек;
- в Шымкенте - 155 человек;
- в Алматинской области - 143 человека;
- ️в Карагандинской области - 140 человек.
В ведомстве напомнили, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, Служба экономических расследований и Антикоррупционная служба.
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036222-gde-v-kazahstane-chasche-vsego-propadayut-bez-vesti/