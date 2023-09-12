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30 лет независимости Казахстана

Где в Казахстане чаще всего пропадают без вести

Опубликовано:

Мальчик с рюкзаком идет по аллее
Подросток. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Комитете правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры рассказали, сколько человек в Казахстане считаются пропавшими без вести. Информация опубликована в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Согласно официальным данным, в настоящее время в розыске значатся 10 748 лиц, 2 176 из них считаются пропавшими без вести.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:

  • ️городе Алматы - 287;
  • Карагандинской области - 221;
  • Павлодарской области - 170;
  • Алматинской области - 167.

Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при следующих обстоятельствах:

  • ушли из дома и не вернулись - 1 634 лица;
  • пропали с автотранспортом - 74;
  • ушли с работы - 36.

Помимо этого, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывающихся от следствия и суда. Разыскиваемые - в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет. Из них 510 человек разыскиваются за мошенничество, 318 - за совершение краж, 146 - по подозрению в убийстве.

В разрезе городов статистика выглядит следующим образом:

  • в Алматы разыскиваются 514 человек;
  • в Астане - 185 человек;
  • в Шымкенте - 155 человек;
  • в Алматинской области - 143 человека;
  • ️в Карагандинской области - 140 человек.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, Служба экономических расследований и Антикоррупционная служба.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036222-gde-v-kazahstane-chasche-vsego-propadayut-bez-vesti/

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