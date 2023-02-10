Найден казахстанец, два года считавшийся пропавшим без вести

Александр Смирнов. Фото: instagram.com/volonterypetropavl

Пропавшего более двух лет назад жителя Петропавловска нашли в Акмолинской области. Мужчина в октябре 2020 года ушел из Дома милосердия, после чего его родные потеряли с ним связь.

Информацию об обнаружении 49-летнего Александра Смирнова сообщили волонтеры. По их данным, мужчина в октябре 2020 года ушел из Дома милосердия в Петропавловске, а в сентябре 2021 года его видели в районе городской больницы №2. Однако затем его местонахождение оставалось неизвестным.

Спустя более двух лет его нашли полицейские в Акмолинской области, где он работал.

Sputnik Казахстан в пресс-службе ДП региона рассказали, что пропавший действительно обнаружен. Как выяснилось, мужчина даже не знал, что его ищут родные и он находится в розыске.

"В Северо-Казахстанской области он постоянного места работы не имел. Поэтому, когда ему предложили работу в Акмолинской области, он согласился и уехал в соседний регион. В связи с тем, что мужчина не общался с родственниками, о своем отъезде он никому не сообщил", - пояснили в ведомстве.

При проверке мужчина назвал свои анкетные данные, в результате по учетам было выявлено, что он находится в розыске как без вести пропавший. Все это время он работал в крестьянском хозяйстве в Акмолинской области разнорабочим

Между тем в дежурную часть УП Петропавловска по поводу пропажи Александра Смирнова обратился его троюродный брат.

Отметим, что в Казахстане работает интернет-портал, созданный Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в целях информирования граждан о состоянии преступности в стране и отдельных регионах, а также предоставления интерактивных услуг.

Здесь можно проверить информацию о людях на предмет нахождения на розыскном учете без вести пропавших, утративших связь с родственниками, в том числе детей. На сегодняшний день в базе есть 2164 дела.

Ушел и не вернулся - так начинается практически каждая история о пропаже людей. Как указывается на портале egov.kz, грамотные действия близких исчезнувшего человека увеличивают шансы на успешный поиск.

Первый признак пропажи - исчезновение из поля зрения родных, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время - не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена в непривычном месте и т.п.

Любой из этих поводов может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008840-nayden-kazahstanets-dva-goda-schitavshiysya-propavshim-bez-vesti/