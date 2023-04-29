Молодые супруги бесследно исчезли в Алматинской области

Нурмухамбет Шакиров и Алима Алмек. Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

В Алматинской области пропала молодая супружеская пара. К их поискам, продолжающимся около двух месяцев, подключены полицейские и волонтеры, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о розыске, подкрепленная фото супругов, появилась в соцсетях. Уточняется, что родственники ищут 30-летнего Нурмухамбета Шакирова и 24-летнюю Алиму Алмек с 5 марта. Они вдвоем вышли из дома в Жамбылском районе и бесследно исчезли.

В ДП Алматинской области сообщили, что семейная пара ранее снимала в аренду жилье в Алматы.

В начале марта между супругами якобы произошла ссора, после чего 24-летняя девушка вернулась в родительский дом в село Жамбыл, а 5 марта пропала.

"С заявлением в полицию ее родные обратились лишь 27 марта. До этого они самостоятельно пытались найти дочь и обращались к родителям зятя, который также, как выяснилось, перестал выходить на связь с близкими.

Предположительно, пропавшая находится с супругом. Сейчас ориентировки на девушку разосланы во все полицейские подразделения соседних регионов. Также к розыскным мероприятиям подключены волонтеры", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что заявления относительно парня в полицию не поступало.

Что делать, если пропал человек

Как отмечается на сайте "Электронного правительства", пропажа близкого человека - ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий.

Когда следует начинать волноваться

Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина. Первый признак пропажи - исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время - не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018787-molodye-suprugi-bessledno-ischezli-v-almatinskoy-oblasti/