Что будет с накренившейся трубой ТЭЦ Петропавловска, рассказал аким СКО

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов в СЦК рассказал, что будет с новой трубой Петропавловской ТЭЦ – на сегодня работы по ее строительству приостановили, передает корреспондент NUR.KZ.

Гауез Нурмухамбетов напомнил, что он приступил к работе в качестве главы региона 23 сентября.

"Через неделю встретился с начальником ТЭЦ и провел там собрание. Дымовую трубу нужно было поднять на 180 метров. Есть подрядная организация, которая должна этим заняться. Они прошли конкурс, провели работу. Когда поднялись на 36 метров, случилось отклонение от оси. Сейчас работу приостановили", – отметил аким области.

По словам Нурмухамбетова, так как случилось отклонение от оси, производится демонтаж.

"После этого должны получить решение лаборатории: сделать демонтаж до нулевой отметки или оставить так, и потом поднимут. Средства имеются. 12 млрд тенге инвестором выделены. Работа ведется. Центрально-Азиатская энергетическая корпорация (инвестор). Мы из бюджета ничего не выделяли", – заверил аким СКО.

Нурмухамбетов добавил, что отопительный сезон должен пройти в штатном режиме.

"Мы не ожидаем никакой аварии этой зимой. Такой проблемы пока нет. Вместо одной трубы работают две трубы. Летом выделили 60 млн тенге на ремонт этой трубы, на вторую дымовую трубу – 100 млн тенге.

На сегодняшний день работают эти две дымовые трубы. Вообще, в планах не было, чтобы в отопительный сезон эти упавшие трубы работали. Они стояли на ремонте. Есть график. Ожидаем, что в следующем году в новый отопительный сезон эти трубы введем в эксплуатацию", - заявил Нурмухамбетов.

Гауез Нурмухамбетов также прокомментировал аварию 16 ноября, когда 183 села остались без света.

"Был буран, обледенение. 183 села остались без света. За короткое время мы взяли мощности электроэнергии из Кокшетау, с российской стороны. Дали 12 мВт этим селам, организовали бригады, и за несколько дней оперативно сработали.

8 районов обслуживала Северо-Казахстанская электрическая компания. 5 районов обслуживало предприятие "Кокшетау-энерго". За эти несколько дней эти бригады провели все работы и дали свет. Из бюджета средства на это не выделялись", – подчеркнул аким СКО.

В целом, по словам Нурмухамбетова, по сетям отмечается большой износ. Только по сетям Северо-Казахстанской энергетической компании, которая отвечает за обеспечение электричеством 8 районов области и Петропавловска, износ составил 95-96%.

"Их нужно отремонтировать. Я ознакомился с инвестиционными программами. Мы выяснили, в какие сроки они решат проблему, сколько средств выделят, сколько бригад поставят. В целом, в 183 селах электроэнергию дали за 4-5 дней", – еще раз отметил глава региона.

Напомним, что 20 марта на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб. В августе мы сообщали, что на Петропавловской ТЭЦ-2 строят новую трубу вместо той, что рухнула. Однако новая труба накренилась.

Так, 8 августа во время строительства дымовой трубы было выявлено отклонение оси трубы от проектного положения, а подрядной организацией по строительству объекта работы по возведению ствола трубы были приостановлены.

Мы также писали, что 19 ноября в СКО в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. Ветер и снег привели к обледенению линий электропередач.

В связи с авариями, жители более 100 сел региона на несколько дней оставались без света и связи.

А жители некоторых сел Северо-Казахстанской области и вовсе просили ввести режим ЧС. Сельчане боялись, что в случае сильного ветра снова останутся без электричества на долгий срок.