С плюс 17 до минус 8: резкое похолодание и снег обещают на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в конце недели в городе прогнозируют трехдневный снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 декабря в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

5 декабря ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра составит до 2,2 м/с.

6 декабря будет облачно. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

7 декабря в Шымкенте прогнозируют погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 10 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,8 м/с.

8 декабря будет снегопад. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

9 декабря в городе продолжится снегопад. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

10 декабря, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается снегопад. Средняя температура составит минус 4 градуса. Воздух может прогреться и до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.