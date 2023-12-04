Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

С плюс 17 до минус 8: резкое похолодание и снег обещают на этой неделе в Шымкенте

Опубликовано:

Девушка идет по тротуару
Девушка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в конце недели в городе прогнозируют трехдневный снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 декабря в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

5 декабря ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра составит до 2,2 м/с.

6 декабря будет облачно. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

7 декабря в Шымкенте прогнозируют погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 10 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,8 м/с.

8 декабря будет снегопад. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

9 декабря в городе продолжится снегопад. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

10 декабря, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается снегопад. Средняя температура составит минус 4 градуса. Воздух может прогреться и до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048911-s-plyus-17-do-minus-8-rezkoe-poholodanie-i-sneg-obeschayut-na-etoy-nedele-v-shymkente/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

С плюс 17 до минус 8: резкое похолодание и снег обещают на этой неделе в Шымкенте

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.