Двухдневный снегопад и морозы ожидаются в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - на этой неделе ожидаются дождь, снегопад и морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 декабря в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 10 градусов, ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

5 декабря ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, а минимальная – плюс 6 градусов. Скорость ветра составит до 1,5 м/с.

6 декабря будет облачно. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

7 декабря в Алматы снова будет облачно. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 2 м/с.

8 декабря осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с.

9 декабря в южной столице обещают снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 1 градус. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 1,9 м/с.

10 декабря, по прогнозам синоптиков, снегопад продолжится. Средняя температура составит минус 4 градуса. Воздух может прогреться и до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.