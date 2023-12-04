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Морозы до 25 градусов и снегопады обрушатся на Астану на этой неделе

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Девушка в снегу
Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - горожан предупреждают о морозах и осадках. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 декабря в Астане будет снегопад. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 11 градусов. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

5 декабря вновь ожидается снегопад. Температура составит около плюс 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, а минимальная – минус 4 градуса. Скорость ветра составит до 9,2 м/с.

6 декабря прогнозируют дождь. Средняя температура – минус 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью – опустится до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

7 декабря в Астане будет облачно. Температура в среднем – минус 16 градусов. Максимально температура поднимется до минус 12 градусов, а опуститься может до минус 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,1 м/с.

8 декабря ожидается погода без осадков. Среднесуточная температура – минус 20 градусов. Днем воздух прогреется до минус 18 градусов, а ночью похолодает до минус 21 градуса. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

9 декабря ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 21 градус. Максимальная температура составит минус 20 градусов, минимальная – минус 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,9 м/с.

10 декабря, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит минус 23 градуса. Воздух может прогреться и до минус 20 градусов, но ночью похолодает до минус 24 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048912-morozy-do-25-gradusov-i-snegopady-obrushatsya-na-astanu-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Морозы до 25 градусов и снегопады обрушатся на Астану на этой неделе

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