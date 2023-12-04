Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

В Европе преодолевают последствия невиданного снегопада, в Британии похолодало до -12°С

Опубликовано:

Зима в Германии
Зима в Германии. Фото: Mark Wieland/Getty Images

Жители Западной Европы пытаются справиться с последствиями мощнейшего снегопада, парализовавшего движение транспорта в эти выходные. Тем временем в Британии столбик термометра опустился ниже отметки -12 градусов Цельсия.

За последние несколько дней на большей части территории Германии выпал снег и были зафиксированы минусовые температуры.

Для многих жителей страны, а также транспортных и коммунальных служб, успевших привыкнуть к сравнительно теплым зимам последних двух десятилетий, случившееся оказалось большой неожиданностью.

В субботу в столице Баварии - Мюнхене было заблокировано транспортное сообщение. По данным метеослужб, в ночь с пятницы на субботу здесь выпало более 40 сантиметров снега. Как пишут местные СМИ, подобного здесь не отмечалось с 30-х годов прошлого века.

Зима в Германии
Зима в Германии. Фото: Leonhard Simon/Getty Images

Аэропорт Мюнхена объявил о приостановке работы до утра воскресенья - задержки и отмены коснулись 760 рейсов.

Местные власти попросили жителей оставаться дома ради собственной безопасности.

Снегопад и минусовые температуры серьезно нарушили движение поездов, а также парализовали работу автобусов и трамваев.

В ночь с пятницы на субботу полиция Нижней Баварии сообщила о 350 вызовах в связи с ухудшающимися погодными условиями. Пять человек получили легкие травмы в результате дорожных происшествий.

Зима в Германии
Зима в Германии. Фото: Leonhard Simon/Getty Images

Мощные снегопады были зафиксированы на выходных в Австрии и Чехии, что привело к многокилометровым заторам на дорогах, задержке рейсов и отключению электроэнергии.

Британские морозы

Необычные для начала декабря холода пришли и на Британские острова. В некоторых частях Британии на выходных столбик термометра опустился до отметки -12,5 градусов.

Зима в Великобритании
Зима в Великобритании. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В северной части страны выпал толстый слой снега, многие водители в Камбрии (графство на северо-западе Англии) застряли в многочасовой пробке из-за снегопада, парализовавшего движение.

Желтые предупреждения о снегопаде и гололеде действуют на северо-западе Англии, в Мидлендсе (центральная часть), на юге, а также в некоторых районах Уэльса и Шотландии.

Зима в Великобритании
Зима в Великобритании. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048919-v-evrope-preodolevayut-posledstviya-nevidannogo-snegopada-v-britanii-poholodalo-do-12s/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Валерий Гергиев назначен на пост директора Большого театра вместо Владимира Урина Генри Киссинджер: от Брежнева до Путина «Некоторые наши политики думают, что могут уничтожить Зеленского». Economist рассказывает о конфликте в руководстве Украины

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.