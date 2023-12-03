Ураган, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана – завтра синоптики пообещали ураганный ветер, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Астане завтра ночью и утром ожидаются метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – 25 м/с.

А в Шымкенте 4 декабря ночью и утром будет туман.

В Жамбылской области прогнозируются туман, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области будут снег, низовая метель, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Костанайской области синоптики обещают гололед, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматинской и Туркестанской областях временами ожидаются туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В области Жетісу прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), туман, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Завтра в Карагандинской области ожидается метель, гололед, ветер с порывами до 15-20 м/с, временами – до 25 м/с.

В области Ұлытау будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются гололед, метель, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Атырауской и Кызылординской областях ожидается туман.

Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.