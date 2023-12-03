Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ураган, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

Опубликовано:

Женщина в куртке идет с зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана – завтра синоптики пообещали ураганный ветер, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Астане завтра ночью и утром ожидаются метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – 25 м/с.

А в Шымкенте 4 декабря ночью и утром будет туман.

В Жамбылской области прогнозируются туман, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области будут снег, низовая метель, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Костанайской области синоптики обещают гололед, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматинской и Туркестанской областях временами ожидаются туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В области Жетісу прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), туман, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Завтра в Карагандинской области ожидается метель, гололед, ветер с порывами до 15-20 м/с, временами – до 25 м/с.

В области Ұлытау будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются гололед, метель, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Атырауской и Кызылординской областях ожидается туман.

Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом.
  • Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

  • находясь в доме или в квартире:
  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048882-uragan-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-pochti-po-vsemu-kazahstanu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.