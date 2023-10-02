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Парковка подорожала в аэропорту Астаны

Опубликовано:

Столичный аэропорт
Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

С 1 октября в аэропорту Астаны выросла стоимость суточной парковки. Решение объяснили загруженностью стоянки, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт столичной воздушной гавани.

Как сообщили представители аэропорта, с этого месяца в стоимость парковки в международном аэропорту Астаны внесли следующие изменения по тарифам:

  • в зонах P1-P3: за 2-е и 3-е сутки – по 3000 тенге, на каждые последующие сутки – по 4000 тенге;
  • в зонах P4-P6: по 2000 тенге за 2-е и 3-е сутки, последующие сутки – по 3000 тенге;
  • в здании крытого паркинга за каждые последующие сутки в весенне-летний период – 3000 тенге, в осенне-зимний период – 4000 тенге.

"Причиной роста суточных тарифов на парковке является загруженность, некоторые водители оставляют свои автомобили на срок от 7 до 40 дней. Это в свою очередь причиняет неудобства другим пассажирам и водителям с поиском свободных парковочных мест.

Оставление автомобилей пассажиров на стоянке на длительный срок также препятствует уборке снега в зимний период", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что парковка аэропорта предназначена лишь для кратковременного оставления транспорта.

"В случае вашего длительного путешествия просим оставлять машины на бесплатной парковке аэропорта", – добавили сотрудники воздушной гавани.

Как отмечается на официальном сайте аэропорта Астаны, водителям запрещено:

  • въезжать на территорию парковочного пространства и выезжать с территории парковочного пространства через бордюры, тротуары и пешеходные зоны;
  • въезжать на территорию парковочного пространства и выезжать с территории парковочного пространства через эвакуационные выезды без разрешения администрации;
  • въезжать на территорию парковочного пространства на транспортном средстве с прицепами;
  • въезжать на территорию парковочного пространства на транспортном средстве с другим ТС на буксире;
  • въезжать на территорию парковочного пространства на транспортном средстве с 8 и более посадочными местами, за исключением въезда, предназначенного для общественного транспорта;
  • въезжать на территорию парковочного пространства на транспортном средстве длиной более 5 метров и шириной более 2,5 метров.

При этом отметим, что в алматинском аэропорту также существует проблема нехватки парковочных мест.

Так, в начале сентября президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой пообещал запустить две новые парковки на 250 мест в ближайшее время. В конце месяца в аэропорту действительно открылась новая открыта стоянка на 140 мест.

Кроме того, в середине августа аким Алматы Ерболат Досаев просил ускорить строительство терминала в аэропорту, чтобы поскорее решить проблему многочасовых очередей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039044-stoimost-parkovki-vyrosla-v-aeroportu-astany/

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